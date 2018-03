В американском штате Мичиганс в округе Джексон столкнулись более 50 автомобилей на одном из шоссе из-за тяжелых погодных условий, сообщает РБК-Украина. По данным источника, в результате ДТП есть пострадавшие, но на данный момент их жизням ничто не угрожает. Стоит отметить, случай был вызван вдруг усилившимся снегопадом, что привело к ухудшению видимости. Движение на трассе в настоящее время затруднено. JUST IN: Aerial footage shows dozens of vehicles involved in a massive pileup in snowy conditions on Interstate 94 in Jackson County, Michigan, with both cars and semi-trailers involved and at least three minor injuries reported. https://t.co/K4kmA0YuCP pic.twitter.com/QQ2JSwmOpy — World News Tonight (@ABCWorldNews) 9 марта 2018 г. Как сообщал svodka.net ранее, в Германии автобус с детьми въехал в стену жилого дома, в результате происшествия пострадали 48 человек , в том числе 43 ребенка. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



события украина результате involved least semi-trailers michigan Теги: происшествия