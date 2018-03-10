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В штате Мичиган столкнулись около 60 автомобилей
10.03.2018 09:56

В американском штате Мичиганс в округе Джексон столкнулись более 50 автомобилей на одном из шоссе из-за тяжелых погодных условий, сообщает РБК-Украина.

По данным источника, в результате ДТП есть пострадавшие, но на данный момент их жизням ничто не угрожает.

Стоит отметить, случай был вызван вдруг усилившимся снегопадом, что привело к ухудшению видимости. Движение на трассе в настоящее время затруднено.

 

 

Как сообщал svodka.net ранее, в Германии автобус с детьми въехал в стену жилого дома, в результате происшествия пострадали 48 человек, в том числе 43 ребенка.

 

Сводка.нет - Новости Украины и Мира
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