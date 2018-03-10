В субботу, 10 марта, премьер-министры Литвы, Латвии и Эстонии заявили, что выступают против введения санкций Евросоюза в отношении Польши из-за судебной реформы. Об этом заявил премьер Литвы Саулюс Сквернялис, пишет Delfi.

"Мы понимаем стремление польской стороны и необходимость проведения судебной реформы, и если да случится, что попытаются применить ограничительные меры в отношении Польши, Литва поддержит Польскую Республику", - сказал премьер.

Также, позицию Сквернялиса поддержали коллеги из Латвии и Эстонии.

В частности, глава правительства Эстонии Юри Ратас заявил, что вопрос об ограничении права голоса Польши на заседаниях ЕС "даже не может рассматриваться".

Как сообщал svodka.net, Европейский парламент утвердил резолюцию о поддержке решения Европейской комиссии, которое было принято в декабре, касательно начала процедуры введения санкций против Польши в связи с местной судебной реформой.

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