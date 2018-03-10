В субботу, 19 марта, на Брюссельском форуме заявили, что украинский закон об образовании был призван покончить с "советским" прошлым украинской образовательной системы, однако наткнулся на несколько непропорциональную реакцию. Об этом в дискуссии на тему "Возрождение процесса евроатлантической интеграции", заявила Катарина Матернова, заместитель генерального директора Еврокомиссии по политике соседства и переговоров по расширению, передает Радио Свобода .

Известно, что был затронут вопрос реформы системы образования украинских детей.

"Проблема языковых меньшинств была только частью более широкой, основополагающей реформы системы образования украинских детей. Думаю, это было одним из тех вопросов, который был несколько непропорционально раздут, ведь существует рекомендация Венецианской комиссии, где речь идет именно о защите языков меньшинств", - заявила Матренова.

Стоит отметить, что новый украинский закон об образовании, который вступил в силу 28 сентября прошлого года, а в частности, его норма относительно государственного языка, вызвала критику в некоторых кругах, как в Украине, так и за рубежом. В первую очередь из-за этого значительно обострились отношения между Украиной и Венгрией.

Спорные моменты содержаться в переходных положениях закона, которые предусматривают, что "лица, принадлежащие к коренным народам, национальных меньшинств Украины и начали получение общего среднего образования до 1 сентября 2018 года, с 1 сентября 2020 продолжают получать такое образование в соответствии с правилами, которые существовали до вступления в силу этого закона, с постепенным увеличением количества учебных предметов, изучаемых на украинском языке".

Будапешт увидел в этом нарушение прав венгерского меньшинства. В свою очередь Киев эти обвинения отвергает.

Как сообщал svodka.net ранее, Петр Порошенко заявил, что собирается подписать приказ о разработке программы укоренения и укрепления государственного статуса украинского языка на десять лет.

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