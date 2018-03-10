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|В Кировоградской области во время пожара погибло трое маленьких детей
|10.03.2018 19:09
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В Кировоградской области погибли трое маленьких детей в возрасте от одного до четырех лет во время пожара в одноэтажном доме в селе Верблюжка. Об этом сообщает областная пресс-служба ГСЧС.
"Во время тушения пожара были обнаружены тела трех погибших детей 2017, 2015 и 2014 годов рождения", - сказано в сообщении.
Известно, что трагедия произошла 10 марта, когда мать ушла из дома и оставила детей без присмотра.
Информация о возгорании поступила в службу в 13:05.
На момент прибытия пожарных на место происшествия огонь охватил одноэтажный жилой дом с печным отоплением площадью ориентировочно 70 квадратных метров.
Сейчас устанавливают причины пожара.
Как сообщал svodka.net ранее, в Харькове в жилом 9-этажном доме произошел пожар.
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