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|Порошенко рассказал, сколько капитальных инвестиций появилось в Украине за год
|10.03.2018 19:51
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Петр Порошенко в своем Twitter заявил, что капитальные инвестиции в Украине за 2017 год выросли на 21% против 18% за 2016 год. Об этом со ссылкой на данные Государственной статистики президент сообщил в своем Twitter.
"По данным Госстата, капитальные инвестиции в Украине за 2017 год выросли на 21% против 18% за 2016 год. Это - свидетельство веры инвесторов в Украину", - считает глава государства.
Он также отметил, что украинский IT-сектор демонстрирует значительный успех.
"По данным венчурного фонда AVentures Capital, общий объем инвестиций в украинские ИТ-компании в 2017 году составил 265 млн долларов, что в 3,3 раза выше показателя 2016 года", - сообщил Порошенко.
Как сообщал svodka.net, Петр Порошенко в своем Twitter-аккаунте выразил слова поддержки председателю Европейской комиссии Жан-Клода Юнкера.
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