В итальянском городе Флоренция более 10 тыс. человек приняли участие в марше против расизма, которое было организовано после убийства гражданина Сенегала Иди Диене. Об этом сообщает газета La Repubblicа .

Сообщается, что Диене был уличным торговцем. В полиции рассказали, что его застрелил локальный житель на мосту Америго Веспуччи 5 марта. По данным газеты, на марш вышли представители сенегальской общины и многочисленные жители Флоренции, было много семей с детьми, пожилых людей и подростков.

В мероприятии также приняли участие политики, в том числе мэр Флоренции Дарио Нарделли. Колонна прошла по центру Флоренции от площади Санта-Мария-Новелла к мосту Веспуччи и обратно.

Мероприятие прошло мирно, констатирует издание.

Как сообщал svodka.net.uа, несколько тысяч человек в столице Австрии Вене вышли на протест против нового правоконсервативного правительства. Организаторы митинга обвиняют кабинет Себастиана Курца в расистских, экстремистских и неофашистских уклонах

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