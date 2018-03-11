В воскресенье, 11 марта, американский президент Дональд Трамп заявил, что переговоры между США и КНДР закончатся "наибольшей сделкой века" или провалятся. Об этом сообщает Reuters.

Трамп убежден, что для решения проблемы с Пхеньяном сейчас "самое время".

"Кто знает, что из этого получится? Я могу либо быстро покинуть (переговорный процесс), или сесть (за стол переговоров) и прийти к крупнейшей сделке века", - отметил глава США.

Ранее президент США заявил, что доверяет обещаниям КНДР воздержаться от ракетных испытаний во время переговоров с США.

"Я верю, что они будут придерживаться этих обязанностей", - подчеркнул Трамп.

Известно, что северокорейский руководитель Ким Чен Ын заявил о желании "как можно скорее" провести встречу с Трампом 9 марта. Президент США подтвердил согласие на переговоры к маю этого года. Накануне предложения американскому лидеру глава КНДР 5 марта впервые встретился с южнокорейской делегацией. Президент Южной Кореи Чон Ый Ен отметил, что Ким Чен Ын сам поднял тему возможности ядерного разоружения Пхеньяна и заверил в серьезности своих намерений.

Как сообщал svodka.net ранее, прошла встреча советника президента Южной Кореи по вопросам нацбезопасности с представителями правительства США.

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