В ночь на воскресенье, 11 марта, в Киеве нацгвардеец попал под колеса автомобиля, когда спешил на помощь сбитому пешеходу. Об этом сообщает общество dtp.kiev.ua.

Уточняется, что двойное ДТП произошло на столичном Набережном шоссе. VolkswagenPassat, двигаясь от Дарницкого моста в сторону моста Патона, сбил пешехода, который пытался пересечь оживленную трассу в неположенном месте.

Сообщается, что через 10 минут, на помощь мужчине с противоположной стороны улицы побежали трое нацгвардейцев в жилетах. И одного из них сбил VolkswagenTransporter, водитель которого даже не притормозил рядом с местом ДТП.

Оба пешехода с множественными ранениями госпитализированы.