Неполитические Сводки
|Макрон заявил, что планирует предоставить 700 млн евро на развитие солнечной энергетики
|11.03.2018 14:54
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В воскресенье, 11 марта, Эммануэль Макрон заявил, что Франция планирует до 2022 года предоставить 700 миллионов евро для развития проектов солнечной энергетики в развивающихся странах. Об этом сообщает Deutsche Welle со ссылкой на AFP.
Соответствующее заявление Макрон сделал на открытии Международного солнечного альянса в Нью-Дели. По его словам, деньги будут предоставлены странам с переходной экономикой в виде кредитов и пожертвований.
"Мы должны устранить все препятствия и увеличить масштабы", - заявил Макрон.
Известно, что Франция уже выделила 300 миллионов евро на похожую инициативу в 2015 году, когда вместе с Индией учредила глобальный альянс для развития проектов солнечной энергетики.
Инициативу Макрона поддержал премьер-министр Индии Нарендра Моди. Лидеры обеих стран надеются, что деятельность альянса позволит к 2030 году направить около одного триллиона долларов на развитие солнечных технологий в 121 стране.
Как сообщал svodka.net ранее, Германия и Франция приняли решение отложить планы по реформированию еврозоны.
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