Представители Европейского союза хотели бы, чтобы у СММ ОБСЕ был доступ ко всей границе Украины с Российской Федерацией. Об этом сообщила вице-президент Европейской комиссии, высший представитель Европейского союза по иностранным делам и политики безопасности Федерика Могерини в интервью УНИАН .

Отвечая на вопрос о том, может ли Евросоюз рассматривать доклад Института Хадсона с конкретными предложениями по миротворческой миссии Организации Объединенных Наций, она указала, что соответствующее решение принимает Совет Безопасности ООН, а не Европейский союз.

"Мы хотели бы, чтобы у Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ в Украине был полный доступ ко всей территории Украины, в том числе, вдоль российско-украинской границы, согласно своему мандату. Если бы задача, согласованная Советом Безопасности ООН, могла бы все это ускорить и помочь продвижению реализации Минских договоренностей, мы бы, конечно, были только "за", - сказала Могерини.

Также, говоря о том, не настало ли время для того, чтобы Европейский союз стал более активным участником в вопросе урегулирования ситуации в Украине, вице-президент Европейской комиссии отметила, что взаимодействие Евросоюза "через наши государства-члены, Францию и Германию с Украиной и Россией, ОБСЕ, ООН и США, тесное и происходит на постоянной основе".

"Мы не только являемся крупнейшим участником СММ ОБСЕ, но теперь и усиливаем наш вклад. Кроме того, мы поддерживаем переговоры в Трехсторонней контактной группе", - пояснила Могерини.

Как сообщал svodka.net, в ходе визита в Украину Верховного представителя Европейского союза по иностранным делам и политике Федерики Могерини состоится ее встреча с Петром Порошенко .

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