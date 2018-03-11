В Латвии прокуратура предъявила обвинение в шпионаже в пользу Российской Федерации, осуществляемом в Алуксненском крае, гражданину Латвии. Об этом сообщает Delfi .

Ранее сотрудники полиции безопасности призывали прокуратуру начать уголовное преследование по двум статьям Уголовного кодекса о незаконном сборе не подлежащих разглашению сведений с целью передачи иностранному государству, а также о незаконном хранении оружия и боеприпасов.

Теперь пресс-секретарь Генеральной прокуратуры Айга Эйдука подтвердила информацию о предъявлении обвинения. Мужчина полностью признал свою вину и раскаивается, ему грозит тюремное заключение на срок до десяти лет.

Как сообщал svodka.net ранее, в понедельник, 19 февраля, в Сербии полицейские задержали двух гражданок Украины , которых заподозрили в шпионаже, но уже во вторник, 20 февраля, их отпустили.

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