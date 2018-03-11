Вице-президент Европейской комиссии, высший представитель Европейского союза по иностранным делам и политики безопасности Федерика Могерини сообщила, что у Европейского союза нет усталости от Украины. Такое заявление она сделала в интервью УНИАН .

На вопрос о том, можно ли утверждать, что в Европейском союзе присутствует усталость от Украины, а также утомленность от украинской власти, она ответила: "Ни в коем случае".

Кроме того, главный представитель Европейского союза по иностранным делам и политики безопасности напомнила о безвизовом режиме, саммите, состоявшемся в ноябре 2017 года и продвижении реформ.

"Наша политическая и дипломатическая активность более интенсивна, чем когда-либо. С прошлого года украинцы, посещающие Европейский союз, больше не нуждаются в визе, а наша торговля с Украиной растет. В ноябре прошлого года у нас был очень успешный саммит с нашими восточными партнерами, в том числе с Украиной, и мы выразили приверженность двадцати амбициозным политическим целям до 2020 года. Верно то, что некоторые реформы не продвигаются так быстро, как нам бы хотелось, но мы по-прежнему, как и всегда, ориентированы на процесс реформ, потому что это - наша приверженность украинскому народу", - подчеркнула Могерини.

Помимо этого, она отметила, что Соглашение об ассоциации является "большим успехом".

Как сообщал svodka.net ранее, вице-президент Европейской комиссии, высший представитель Европейского союза по иностранным делам и политики безопасности Федерика Могерини заявила, что представители Европейского союза хотели бы , чтобы у СММ ОБСЕ был доступ ко всей границе Украины с Российской Федерацией.

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