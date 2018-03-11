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|Штаб АТО: На Донбассе погиб украинский военный, еще двое ранены
|11.03.2018 19:14
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Боевики три раза нарушили режим тишины в зоне проведения антитеррористической операции на Донбассе с начала суток, 11 марта. Об этом сообщает пресс-центр штаба АТО на своей странице в
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