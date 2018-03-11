В оккупированном Крыму полностью либо частично заблокировали 30 украинских информационных сайтов. Об этом сообщила медиакоординатор Крымской правозащитной группы Ирина Седова в интервью Громадському радіо .

"Мы проверяли доступность этих сайтов в 5 городах Крыма - в Керчи, Симферополе, Севастополе, Белогорске и Ялте. Оказалось, что в разных городах блокируют эти сайты по-разному. Во всех 5 городах заблокированы 9 сайтов. Другие сайты блокируются каким-то непонятным образом, нет какой-то логики в этом блокировании. в Симферополе из этого перечня заблокировано 28, а в Керчи - 11 ", - сказала она.

Представители Крымской правозащитной группы уверены, что блокировка указанных сайтов является полностью незаконной, как с точки зрения украинского и международного законодательства, так и с точки зрения законов России.

"В России законодательство позволяет блокировать сайты, если так называемый Роскомнадзор издает решение блокировать сайт... На сайте самого Роскомнадзора есть перечень заблокированных по решению суда сайтов. Я из этого списка 30 сайтов нашла там только шесть", - пояснила Седова.

Кроме того, в Москве из указанного списка заблокированными являются только четыре сайта.

Как сообщал svodka.net, глава Меджлиса крымскотатарского народа Рефат Чубаров рассказал , что "власть" аннексированного Крыма для обеспечения обязательного прихода крымских татар на участки для голосования на российских выборах подключает спецслужбы.

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