Адвокат Руслан Чернолуцкий рассказал, что сторона защиты бывшего руководителя Одесской областной государственной администрации Михаила Саакашвили подала ходатайство о вызове президента Украины Петра Порошенко в суд в качестве свидетеля. Об этом он сообщил в эфире телеканала NEWSONE .

"Завтра будет ровно месяц, как Михаила Саакашвили незаконно выдворили с Украины. Сторона защиты подала несколько новых исков относительно незаконных действий по его выдворению. Власть делает все, чтобы не назначались даты рассмотрения этих судебных дел", - сказал адвокат.

Чернолуцкий указал, что защита третьего президента Грузии подала иск касательно незаконных действий еще месяц назад, однако дату судебного заседания еще не назначили.

"Уже прошел месяц, как мы подали иск по незаконным действиям, а дата судебного заседания не назначена. Когда власти надо было ускорить рассмотрение дел по ГМС, то они назначали заседание суда каждую неделю для того, чтоб ускорить принятие решение. Такая же ситуация с кассационной жалобой на действия ГМС", - пояснил он.

Помимо этого, адвокат добавил, что заседание Верховного суда, на котором будет рассмотрено лишение Саакашвили гражданства по сути, пройдет 16 марта.

"16 марта мы будем рассматривать по сути лишение Михаила Саакашвили гражданства в Верховном суде. Мы заявили около 20 ходатайств относительно истребования доказательств, в том числе вызова президента Украины Петра Порошенко в суд в качестве свидетеля. Также подали ходатайство относительно его (Порошенко - ред.) личного участия в судебном процессе", - сообщил он.

Чернолуцкий понадеялся, что все необходимые действия для рассмотрения дела в Европейском суде по правам человека, удастся закончить до конца года.

Как сообщал svodka.net, третий президент Грузии, экс-глава Одесской областной государственной администрации Михаил Саакашвили сделал заявление о том, что в будущем хотел бы стать мэром Одессы.

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