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|Порошенко пообещал сделать все для быстрого ввода миротворцев ООН на Донбасс
|11.03.2018 19:38
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Президент Украины Петр Порошенко заявил, что сделает все возможное для того, чтобы максимально быстрого развертывания миротворческой миссии Организации Объединенных Наций на оккупированных территориях Донбасса. Об этом он написал на своей странице в
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