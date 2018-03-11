Спикер Закарпатской областной государственной администрации Ярослав Галас заявил, что в ведомство не поступало предложений об открытии офиса миссии Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе. Об этом сообщает РБК-Украина .

"Не было предложений к администрации об открытии офиса мониторинговой миссии. Администрация также не давала согласования", - сказал он.

Галас добавил, что вряд ли бы в Закарпатской области стали открывать офис миссии ОБСЕ без согласования с областной государственной администрацией.

"Мы знаем, что мандат ОБСЕ действует по всей территории Украины, ближайший офис у них в Ивано-Франковске. Но я думаю, что без нашего согласования открывать такой офис было бы нелогично. Откроют ли такой - не знаем, мы об этом узнали только из сообщений в СМИ", - подчеркнул он.

Как сообщал svodka.net ранее, руководитель Министерства иностранных дел Венгрии Петер Сийярто заявил, что Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе сообщила ему об открытии наблюдательной миссии на Закарпатье.

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