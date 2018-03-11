В воскресенье, 11 марта, в горах Ирана разбился частный турецкий самолет компании Basaran Holding. Об этом сообщает Reuters .

Воздушное судно направлялось в город Стамбул в Турции из города Шарджа в Объединенных Арабских Эмиратах.

"Мы можем подтвердить, что турецкий частный самолет ... при прохождении через наше воздушное пространство исчез из радара и разбился около Шахри-Корда", - сказала представительница Организации гражданской авиации Ирана Реза Джафарзаде.

Отмечается, что в момент аварии на борту самолета находились восемь человек, все они погибли.

Как сообщал svodka.net ранее, в среду, 7 марта, на юге Чечни разбился российский вертолет Ми-8 . В результате трагического инцидента погибли до девяти человек.

Сводка.нет - Новости Украины и Мира