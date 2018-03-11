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|Украина определилась с составом сборной на этап Кубка мира по биатлону в РФ
|11.03.2018 21:05
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Сборная Украины приняла решение о поездке на этап Кубка мира по биатлону, который состоится в российском городе Тюмень. Об этом сообщил комментатор телеканала UA:Перший Андрей Столярчук.
Он отметил, что соответствующее решение является окончательным. В Российскую Федерацию отправится основной состав и украинки, которые выступают на Кубке IBU. Кроме того, к женской команде присоединятся Юлия Журавок и Ольга Абрамова. Обе украинки занимают в места в первой десятке Кубка IBU.
Как сообщал svodka.net.uа ранее, в воскресенье, 11 марта, вторую золотую награду для Украины на XII Паралимпийских играх в Пхенчхане завоевал лыжник Максим Яровой. Об этом свидетельствуют данные на сайте соревнований. Яровой занял первое место между спортсменов с поражением опорно-двигательного аппарата в лыжных гонках сидя на дистанции 15 километров.
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