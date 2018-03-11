Руководитель Центра освобождения пленных Владимир Рубан не только вез запас с оружием из "ДНР" для совершения теракта, но и проводил переговоры с отдельными украинскими военнослужащими, которые должны были осуществить его. Об этом сообщил народный депутат Игорь Мосийчук на своей странице в

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