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|Мосийчук: Рубан подговаривал украинских военных совершить нападение на Раду
|11.03.2018 21:12
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Руководитель Центра освобождения пленных Владимир Рубан не только вез запас с оружием из "ДНР" для совершения теракта, но и проводил переговоры с отдельными украинскими военнослужащими, которые должны были осуществить его. Об этом сообщил народный депутат Игорь Мосийчук на своей странице в
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