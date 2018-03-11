Представители Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ в Украине не подтвердили информацию о том, что на Закарпатье была открыта наблюдательная задача. В то же время они заявили об усиленном мониторинге в Ужгороде. Об этом сообщили в пресс-службе СММ ОБСЕ, передает Радио Свобода .

"В ответ на недавние события в Ужгороде и его окрестностях СММ ОБСЕ усилила мониторинг в этом районе", - говорится в сообщении.

Миссия ОБСЕ отметила, что в Ужгороде продолжат наблюдение за ситуацией "путем непрерывного патрулирования" из Ивано-Франковска.

Как сообщал svodka.net ранее, спикер Закарпатской областной государственной администрации Ярослав Галас заявил, что в ведомство не поступало предложений об открытии офиса миссии Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе.

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