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- ОБСЕ опровергла развертывание миссии на Закарпатье
|ОБСЕ опровергла развертывание миссии на Закарпатье
|11.03.2018 21:20
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Представители Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ в Украине не подтвердили информацию о том, что на Закарпатье была открыта наблюдательная задача. В то же время они заявили об усиленном мониторинге в Ужгороде. Об этом сообщили в пресс-службе СММ ОБСЕ, передает Радио Свобода.
"В ответ на недавние события в Ужгороде и его окрестностях СММ ОБСЕ усилила мониторинг в этом районе", - говорится в сообщении.
Миссия ОБСЕ отметила, что в Ужгороде продолжат наблюдение за ситуацией "путем непрерывного патрулирования" из Ивано-Франковска.
Как сообщал svodka.net ранее, спикер Закарпатской областной государственной администрации Ярослав Галас заявил, что в ведомство не поступало предложений об открытии офиса миссии Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе.
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