После слушания дела об организации незаконного пересечения бывшим главой Одесской ОГА Михаилом Саакашвили государственной границы Украины бывшего заместителя генерального прокурора Давида Сакварелидзе могут поймать. Об этом сообщил адвокат Руслан Чернолуцкий в эфире телеканала NEWSONE .

Он добавил, что заседание суда по делу Сакварелидзе пройдет 14 марта.

"По Давиду Сакварелизде дело передано в суд, есть обвинительный акт. Его обвиняют в организации незаконного пересечения границы третьим президентом Грузии Михаила Саакашвили 10 сентября. Дело будет слушаться 14 марта", - пояснил адвокат.

Чернолуцкий указал, что сторона защиты планирует доказать, что Сакварелизде невиновен, и закрыть дело.

"Мы будем пытаться закрыть это дело и доказать его невиновность. Надеемся на оправдательный приговор. В обвинительном акте написана чушь и я надеюсь, что суд обратит на это внимание", - добавил он.

Кроме того, адвокат уверен, что бывшего заместителя генерального прокурора могут поймать, так как власть действует вне закона. Однако он заверил, что Сакварелидзе не будет убегать из Украины либо скрываться от следствия.

"Сакварелидзе не намерен выезжать из Украины или уклонятся от следствия. Власть может лишить Сакварелидзе гражданства таким же незаконным методом, как и Саакашвили", - резюмировал Чернолуцкий.

Как сообщал svodka.net, адвокат Руслан Чернолуцкий рассказал , что сторона защиты бывшего руководителя Одесской областной государственной администрации Михаила Саакашвили подала ходатайство о вызове президента Украины Петра Порошенко в суд в качестве свидетеля.

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