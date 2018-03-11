В воскресенье, 11 марта, армия сирийского президента Башара Асада усилили наступление в районе Восточная Гута. Об этом сообщили представители Сирийского мониторингового центра за соблюдением прав человека, базирующегося в Лондоне, передает DW .

Отмечается, что ожесточенные бои ведутся на нескольких направлениях.

Помимо этого, указано, что правительственные войска наносят по Восточной Гуте авиаудары и обстреливают район ракетами, а также из артиллерии. В течение 11 марта погибли, по меньшей мере, 20 человек. Всего с начала наступления, начавшегося в середине февраля этого года, погибли как минимум 1100 мирных жителей.

Как сообщал svodka.net.uа ранее, войска президента Сирии Башара Асада уже захватили больше половины территории Восточной Гуты.

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