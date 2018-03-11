Неполитические Сводки
- Войска Асада усилили наступление в Восточной Гуте: более 1100 погибших
- Чернолуцкий: Сакварелидзе могут лишить гражданства таким же незаконным методом, как Саакашвили
- Как Моуринью выиграл у Клоппа матч за второе место
- "Гармаш и Хачериди - раковая опухоль, которую надо вырезать" - экс-тренер "Динамо"
- ОБСЕ опровергла развертывание миссии на Закарпатье
|Войска Асада усилили наступление в Восточной Гуте: более 1100 погибших
|11.03.2018 21:50
|
В воскресенье, 11 марта, армия сирийского президента Башара Асада усилили наступление в районе Восточная Гута. Об этом сообщили представители Сирийского мониторингового центра за соблюдением прав человека, базирующегося в Лондоне, передает DW.
Отмечается, что ожесточенные бои ведутся на нескольких направлениях.
Помимо этого, указано, что правительственные войска наносят по Восточной Гуте авиаудары и обстреливают район ракетами, а также из артиллерии. В течение 11 марта погибли, по меньшей мере, 20 человек. Всего с начала наступления, начавшегося в середине февраля этого года, погибли как минимум 1100 мирных жителей.
Как сообщал svodka.net.uа ранее, войска президента Сирии Башара Асада уже захватили больше половины территории Восточной Гуты.
Сводка.нет - Новости Украины и Мира