Премьер-министр Швеции Стефан Левен заявил, что страна готова помогать проведению встречи президента США Дональда Трампа с северокорейским лидером Ким Чен Ыном. Об этом сообщает The Local .

"Если мы можем каким-то образом помочь, мы это сделаем", - сказал он.

Левен напомнил о роли, которую играла Швеция в отношениях США и КНДР. Ранее дипломаты из Соединенных Штатов Америки использовали посольство Швеции в Пхеньяне как канал общения с Северной Кореей.

"Я не хочу слишком спекулировать относительно того, что это может означать.... Но тот факт, что мы защитной силой для США, что мы были на границе с 1950-х, что мы имели посольство в Пхеньяне с начала 1970-х, дает нам такие отношения с Северной Кореей, в которых, как мы чувствуем, они нам доверяют ", - пояснил он.

Также Левен отметил, что Швеция не была сильным игроком в Корейской народно-демократической республике, оказавшей значительное влияние на Север либо Юг.

"Надо помнить, что ключевыми актерами остаются Северная и Южная Корея, США и Китай. Именно они, по сути, должны найти путь вперед", - добавил премьер-министр.

Как сообщал svodka.net ранее, в воскресенье, 11 марта, американский президент Дональд Трамп заявил, что переговоры между США и КНДР закончатся "наибольшей сделкой века" или провалятся.

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