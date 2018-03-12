В воскресенье, 11 марта, десятки тысяч человек вышли на улицы Барселоны и требовали независимости Каталонии от Испании. Об этом сообщает DW .

Согласно информации полиции, участие в шествии, к которому призвало националистическое движение "Каталонская национальная ассамблея", приняли приблизительно 45 тысяч человек.

Активисты выступили под лозунгом "Республика сейчас", они настаивали на формировании правительства, которое начало бы принимать практические шаги для того, чтобы регион отделился от Испании.

"Более двух миллионов жителей Каталонии совершенно четко хотят двигаться в направлении каталонской республики", - сказал вице-президент Каталонской национальной ассамблеи Агусти Алькоберро.

Как сообщал svodka.net.uа, прежний руководитель каталонского правительства Карлес Пучдемон хочет возглавить правительство автономного региона, находясь в изгнании, и продолжить борьбу за независимость, оставаясь в Бельгии.

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