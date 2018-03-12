В столице Австрии городе Вена неизвестный с ножом напал на охраняющего резиденцию посла Ирана военнослужащего. Об этом сообщает Kurier .

Происшествие случилось в воскресенье, 11 марта, приблизительно в 23:35 по местному времени. Мужчина с ножом атаковал одного из охранников, стоявших на страже рядом с резиденцией иранского посла. Военный пытался защититься, используя баллончик с перцовым газом, но это не остановило неизвестного. Затем охранникам пришлось открыть огонь, они совершили, по меньшей мере, четыре выстрела. Мужчина погиб, а пострадавший военный попал в медицинское учреждение с порезом руки.

Кроме того, позже выяснилось, что нападавшим был гражданин Австрии в возрасте 26 лет, правоохранители устанавливают мотивы его действий.

После инцидента власти Австрии усилили охрану дипломатических представительств в Вене.

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