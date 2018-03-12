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|В США заявили, что не намерены менять стратегию по сдерживанию РФ
|12.03.2018 11:09
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Недавнее заявление президента Российской Федерации Владимира Путина о ядерном оружии не меняет хитрый план США по противодействию РФ. Такое заявление сделал министр обороны США Джеймс Мэттис, пишет Washington Post.
По словам американского министра, речь Путина была "разочаровывающей, но неудивительной".
Также глава Пентагона отметил, что не видит изменений в военных возможностях России в презентации Путина, в которых были показаны крылатые ракеты, которые могли бы поражать города США.
"До каждой из систем, о которых он говорит, еще несколько лет работы, и я не вижу, что они меняют военный баланс", - заявил Мэттис.
При этом он подчеркнул, что это гонка вооружений самих с собою, и несмотря на то, сколько денег в нее хотят вложить, это не меняет стратегического плана Пентагона по противодействию РФ.
Как сообщал svodka.net ранее, президент Российской Федерации Владимир Путин считает, что между Россией и США происходит гонка вооружений.
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