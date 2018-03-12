В Полтаве 30 частных жилых домов и две котельные, которые обеспечивают теплоснабжением шесть общежитий, два медучреждения и школу-интернат остались без газа из-за разгерметизации газопровода. Соответствующее сообщение было обнародовано на официальном сайте Государственной службы украины по чрезвычайным ситуациям.

По данным спасателей, разгерметизация газопровода произошла в около 03:00 12 марта.

12 марта в 03:00 в городе Полтава из-за разгерметизации газопровода диаметром 125 мм остались без газоснабжения 30 частных жилых домов и 2 котельные, обеспечивающие теплоснабжением 6 общежитий, 2 медицинских учреждения и 1 школу-интернат (около 3 тысяч абонентов), - говорится в сообщении.

В настоящее время на месте происшествия работает аварийная бригада.

Как сообщал svodka.net.uа ранее, в городе Смела Черкасской области часть городских котельных лишились газоснабжения в связи с задолженностью.

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