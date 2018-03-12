Исследователи выяснили, что смартфон может стать причиной проблем с психикой. Об этом сообщает Business Insider .

Из-за постоянных звонков и оповещений активизируются гормоны стресса, в результате чего возникает защитная реакция "бей или беги". Специалисты установили, что 89% студентов в Соединенных Штатах Америки пожаловались на "фантомные" виброзвонки, даже тогда, когда телефон выключен. Также 86% американских граждан пожаловались на то, что постоянно проверяют почту и социальные сети.

Один из исследователей, эндокринолог Роберт Люстиг пояснил, что телефонные уведомления заставляют мозг "тренироваться" находиться в практически постоянном состоянии стресса и страха. В результате этого префронтальная кора головного мозга, отвечающая за когнитивные функции высшего порядка, включая с саморефлексию, волю и абстрактное мышление, перестает полноценно функционировать. В свою очередь это приводит к накоплению стресса во время попыток сделать множество различных вещей одновременно и вызывает болезненные состояния.

Как сообщал svodka.net, ученые, проанализировав все вредные привычки людей, составили рейтинг всех негативных процессов, которые сказываются на здоровье.

Сводка.нет - Новости Украины и Мира