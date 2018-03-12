Неполитические Сводки
- В центре Донецка еще остался один из символов Украины
- Лунный гороскоп на неделю 12 - 18 марта
- Европейский союз продлил санкции в отношении России
- Клоун на поводке: одиозний российский политик потряс кулачками в адрес Европы (видео)
- Во Львовской области трехлетний ребенок погиб из-за отравления угарным газом
|ГПУ сообщила о подозрении судьям Конституционного суда РФ из-за оккупации Крыма
|12.03.2018 11:37
|
Генеральная прокуратура Украины направило уведомление о подозрении и вызове на допрос касательно решения об аннексии Крыма Российской Федерацией главе и 18 судьям Конституционного суда Российской Федерации. Об этом сообщил генеральный прокурор Украины Юрий Луценко на своей странице в
Поделитесь статьей с друзьями