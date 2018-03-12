Генеральная прокуратура Украины направило уведомление о подозрении и вызове на допрос касательно решения об аннексии Крыма Российской Федерацией главе и 18 судьям Конституционного суда Российской Федерации. Об этом сообщил генеральный прокурор Украины Юрий Луценко на своей странице в

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