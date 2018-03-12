Погода, Новости, загрузка...
ГПУ сообщила о подозрении судьям Конституционного суда РФ из-за оккупации Крыма
12.03.2018 11:37

Генеральная прокуратура Украины направило уведомление о подозрении и вызове на допрос касательно решения об аннексии Крыма Российской Федерацией главе и 18 судьям Конституционного суда Российской Федерации. Об этом сообщил генеральный прокурор Украины Юрий Луценко на своей странице в

Сводка.нет - Новости Украины и Мира
 Поделитесь статьей с друзьями
 

Добавить комментарий

Защитный код
Обновить