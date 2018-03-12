Во Львовской области четыре человека отравились угарным газом в городе Николаев. Об этом сообщили в пресс-службе департамента по вопросам гражданской защиты Львовской областной государственной администрации, передает УНН .

В результате происшествия два человека погибли до того, как приехала скорая помощь, еще двое пострадали.

"Трагедия произошла 11 марта в 15:19. 68-летняя бабушка и 3-летний мальчик умерли еще до приезда кареты скорой помощи, а 5-летняя девочка и 7-летний мальчик госпитализированы в реанимационное отделение Николаевской ЦРБ. Причины происшествия устанавливаются", - говорится в сообщении.

Как сообщал svodka.net ранее, в городе Перт-Амбой в США в результате утечки угарного газа погибла 13-летняя девочка и 41 человек пострадал.

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