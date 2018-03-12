В понедельник, 12 марта, Совет Европейского союза принял решение о продлении персональных санкций против граждан Российской Федерации в связи с агрессией против Украины. Об этом сообщает пресс-служба Совета Евросоюза.

Ограничительные меры продлили на шесть месяцев - до 15 сентября текущего года.

Известно, что целью санкций является замораживание активов, а также ограничение перемещения по территории стран Европейского союза. Всего действие санкций распространяется на 150 человек и 38 компаний.

Представители Совета Европейского союза подчеркнули, что текущая политика Российской Федерации против Украины не дает оснований для отмены ограничительных мер.

Как сообщал svodka.net ранее, министр обороны США Джеймс Мэттис заявил, что недавнее заявление президента Российской Федерации Владимира Путина о ядерном оружии не меняет хитрый план США по противодействию РФ.

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