Текущая неделя будет довольно сложной, ведь на нее выпадает два самых опасных лунных дня - 26-е и 29-е лунные сутки. Практически все дни этой рабочей недели будут энергодефицитными, следовательно перегружать себя категорически не рекомендуется. Начиная с выходных дней стартует период прибывающий Луны, и это дает нам возможность перестроиться и "расправить крылья" в спокойной обстановке.

В понедельник, 12 марта, нас ожидают неспешные 25-е лунные сутки. Этот день не должен быть активным. Очень важно хотя бы раз в месяц дать возможность вашей душе пообщаться с вашим разумом. Если в последнее время вы часто попадаете в такие ситуации, когда вам надо что-то пообещать, подписать, купить, сделать, а вам этого очень не хочется, это значит, что этот внутренний разговор давно назрел. Для того, чтобы сделать его более результативным, советую вам записать ваши планы - в той последовательности, в которой они вам вспомнятся. То, что придет в голову самым первым - наиболее важно для вас "здесь и сейчас". А особого внимания и переосмысления потребуют те дела, которые окажутся в этом списке на последних местах.

Во вторник, 13 марта лучше избегать ненужных и сомнительных контактов. Даже с родными и близкими лучше поменьше общаться в этот день, ведь энергия 26-х лунных суток теряется в болтовне и пустых разговорах. Не стоит в этот день отправляться за покупками, особенно "впрок" - есть опасность потратить деньги на бесполезные вещи, или даже потерять их. Из дел, которыми в этот вторник стоит заняться, на первое место выходит уборка и наведение порядка. Одним из символов этого дня является Болото, и в этом случае его "засасывающая" энергетика пойдет на пользу. Вам будет хотеться довести чистоту и красоту до совершенства, и результат такой уборки будет гораздо лучшим, чем в другие дни.

В среду, 14 марта, нас ожидают благоприятные 27-е лунные сутки. Их символы Жезл и Трезубец открывают перед нами море возможностей и побед. Этот день хорош для любой деятельности, особенно предполагающей общение с людьми - предпочтение надо отдавать завершению дел и реализации хорошо продуманных планов. В эту среду нужно найти время и уделить внимание вашим старшим родственникам - навестить их, помочь, выслушать... Благоприятно в этот день работать над собой, общаться с друзьями и единомышленниками, заниматься с детьми. Тема самосовершенствования, обучения, тренингов и семинаров также продолжает быть актуальной. Еще именно в этот день благоприятно начинать путешествовать с целью познать себя и мир.

Четверг, 15 марта - это 28-е лунные сутки, которые обещают нам хороший и полезный рабочий день. Это последний благоприятный лунный день в лунном месяце, и несмотря на уходящую Луну, все люди почувствуют всплеск энергии. В этот день можно заниматься практически любыми делами, но самое лучшее в этот четверг уделить внимание своему духовному росту и развитию. И это не просто высокопарные слова: пойдите в театр, на концерт классической музыки, вечером поиграйте с друзьями в интеллектуальную настольную игру... Можно просто посмотреть вместе со своей половинкой романтичный и добрый фильм. И еще, в этот день, как никогда, актуально мудрое изречение о том, что "все дороги ведут к Храму".

В пятницу, 16 марта, нас поджидает провокационный и опасный 29-й лунный день. Даже в безоблачную ночь в эти лунные сутки невозможно увидеть Луну на небосклоне. Тонкий серп молодого месяца появится на небе в 3-и лунные сутки. А пока безлунные ночи символизируют наше внутреннее перерождение - пусть "тьма" забирает с собой все плохое, старое, ненужное и отжившее. А вместе с новой Луной рождаются новые идеи, планы и силы для их реализации. Энергетика человека в этот последний лунный день очень слаба - мы ранимы, неуверенны в себе, впечатлительны, склонны к обидам и легко поддаемся на провокации... Основные рекомендации на эту пятницу - минимум общений, никаких важных дел и физических усилий. Если Вам все же хочется чем-то занять себя, то это время хорошо подходит для того, чтобы наводить чистоту, стирать, начищать до блеска посуду, убирать приусадебный участок, избавляться от хлама.

В субботу, 17 марта, нас ожидает насыщенный и многоликий день. Ночью это еще 29-е лунные сутки, с утра, и почти до захода солнца - 30-е, а потом 1-е лунные сутки. Другими словами, эта суббота подарит нам новую Луну. Но активно общаться и развивать кипучую деятельность еще рано. Этот день дан нам для того, чтобы "вспомнить все" - все ваши планы и дела, начиная с Нового Года - и реализованные, и "зависшие", и так и оставшиеся "в голове". Порадуйтесь своим успехам, мысленно похвалите себя за свои свершения, поблагодарите своего ангела-хранителя за те неожиданные моменты везения и удачи, которые вы вспомните. А после этого подумайте о тех делах, которые вы были вынуждены отложить или даже "бросить". С какими-то вашими идеями стоит проститься навсегда, и забыть о них без сожаления. Вечер этой субботы нужно посвятить составлению нового актуального жизненного плана.

В воскресенье, 18 марта, мы уже полностью находимся в периоде прибывающей Луны. "Ранние пташки" могут еще успеть воспользоваться волшебными энергиями первых лунных суток. Это время мечтаний, планирования и новых идей. Но, с половины восьмого утра и до самого позднего вечера на наше настроение и настроение будут влиять 2-е лунные сутки. В целом это вполне благоприятный лунный день, и его символ - Рог Изобилия, может осыпать нас самыми разными дарами: и материальными, и духовными. В этот день нам нужно зарядиться энергией для исполнения наших планов и желаний. Кроме того эти лунные сутки дают нам понимание, что для нас полезно и созвучно, а что является вредным и чужим. Прислушайтесь к своим ощущениям во время общения с людьми: если ощущения неприятные до тошноты, этот человек вам не подходит для сотрудничества и дружбы, и даже опасен для вас. И наоборот, приятные ощущения указывают нам на "наших" людей, и "высвечивают" те ситуации и обстоятельства, с которыми нам "по пути".

А про то, как Луна будет помогать нам на следующей неделе, читайте в очередном выпуске лунного гороскопа на svodka.net в понедельник.

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