 Тела под самолетом и состояние выживших: появились новые подробности катастрофы под Львовом - Новости Украины - Новини України - Сводка.нет
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Тела под самолетом и состояние выживших: появились новые подробности катастрофы под Львовом
04.10.2019 23:09
Стало известно, в каком состоянии выжившие при аварийной посадке самолета под Львовом Сводка.нет - Новости Украины и Мира
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