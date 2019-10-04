 Лукашенко на встрече с Зеленским: С Беларусью у вас никогда не будет проблем - Новости Украины - Новини України - Сводка.нет
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Лукашенко на встрече с Зеленским: С Беларусью у вас никогда не будет проблем
04.10.2019 23:27
Лукашенко заявил Зеленскому, что Беларусь всегда будет надежным сторонником Украины Сводка.нет - Новости Украины и Мира
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