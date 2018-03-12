Известная певица Светлана Лобода подтвердила информацию о беременности, которые периодически появлялись в средствах массовой информации. Об этом она сообщила на своей странице в Instagram.

"Я ухожу в небольшой отпуск… Чтобы записать для вас новый альбом и подготовить абсолютно новое шоу, которое мы покажем уже в октябре. А также я ухожу, чтобы подготовиться к самому важному событию в жизни каждой женщины - рождению малыша. Для меня это большое чудо. И я благодарна небу за этот дар, а вам - за вашу любовь и ваше признание! Уже в июне снова в строю, снова на концертах", - говорится в сообщении.

Как сообщал svodka.net ранее, известная украинская певица Светлана Лобода находится на седьмом месяце беременности , а отцовство приписывают лидеру культовой немецкой группы Rammstein Тиллю Линдеманну.

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