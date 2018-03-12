Европейский союз должен признать Российскую Федерацию страной-агрессором и стороной конфликта после четырех лет агрессии на Донбассе. Такое заяаление сделал президент Украины Петр Порошенко во время совместного брифинга с верховным представителем ЕС по вопросам внешней политики и безопасности Федерикой Могерини в Киеве, пишет NEWSONE .

"Твердо убежден, что через четыре года российской агрессии против Украины уже пришло время для Европейского Союза назвать агрессора агрессором и стороной конфликта", - заявил глава украинского государство.

Он также выразил мнение, что пора помогать и предоставлению странами-участницами ЕС оборонительного оружия для Украины в соответствии с национальным и международным законодательством.

Как сообщал svodka.net.uа ранее, президент Петр Порошенко сообщил, что Украина снова призвала ЕК отказаться от планов строительства "Северного потока-2" .

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