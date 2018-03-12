Фотокамеру из первого выпуска немецкой компании Leica Camera AG продали на аукционе Westlicht в Вене за рекордную для подобной техники сумму - 2,976 миллиона долларов, почти 2,4 миллиона евро, говорится на страницах Прайм .

Предыдущий рекорд был установлен лотом фирмы Leica, фотокамеру в 2012 году продали за 2,16 миллиона евро.

Стартовой ценой фотокамеры были 400 тысяч евро, но существенно повысив ставку, частный коллекционер из Азии купил ее за рекордную сумму.

Отметим, что фотокамеру Leica "нулевой" серии создал основатель фирмы Эрнст Лейтц в далеком 1923 году, спустя два года после выхода первых серийных камер Leica. Из числа всех выпущенных аппаратов в рабочем состоянии в нынешнее время сохраняются лишь три.

Как сообщал svodka.net ранее, известная картина легендарного художника Пабло Пикассо "Женщина в берете и клетчатом платье" была продана в Лондоне на торгах аукционного дома Sotheby’s за 49,8 млн фунтов стерлингов ($69,4 млн). Портрет размерами 55 на 46 см был написан 4 декабря 1937 года.

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