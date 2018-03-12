По результатам мониторинга NEWSONE продолжает показывать положительную динамику телесмотрения и на протяжении минувшей недели, которая частично была праздничной, телезрители продолжали следить за новостями страны выбирая NEWSONE.

На прошлой неделе NEWSONE традиционно возглавил рейтинг информационно-новостных телеканалов. Доля телесмотрения составила - 1,91 %, рейтинг - 0,38% (ЦА: 18+, 50К+). Данные показатели также вывели NEWSONE в ТОП-10 общенациональных телеканалов Украины!

По целевой аудитории 18+ (Украина) между информационных телеканалов показатели смотрения: rat - 0,51%, shr - 1,3%.

В будние дни на прошлой неделе самая рейтинговая программа - "Субъективные итоги с Максимом Гольдарбом" от 5 марта, с показателями: rat - 1,6 %, shr - 4,8 % (ЦА: 18+, 50К+)

В выходные дни топовой программой стало Эксклюзивное интервью с Александром Онищенко в Большом вечере Василия Голованова: rat - 1,4%, shr - 2,4 % (ЦА: 18+, 50К+)

Количество посещений сайта newsone.ua за прошлую неделю составило цифру 980 000, а количество просмотров - более двух миллионов - 2 130 000!

Прямой эфир NEWSONE и все программы в записи в любое время можете посмотреть в интернете:

newsone.ua

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