 Первые заморозки: синоптик рассказала о погоде на первые выходные октября - Новости Украины - Новини України - Сводка.нет
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Первые заморозки: синоптик рассказала о погоде на первые выходные октября
05.10.2019 08:53
Первые выходные октября: синоптики рассказали, какая погода будет в Украине Сводка.нет - Новости Украины и Мира
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