В субботу, 10 марта, умер французский модельер, основатель модного дома Givenchy Юбер де Живанши. О грустном событии пишет Le Figaro .

В соответствии с информацией издания, дизайнер скончался во сне, на момент смерти Живанши был 91 год.

Отметим, что Юбер стал основателем модного дома в 1952 году. Его работы появлялись на британской актрисе Одри Хепберн. Именно он стал создателем наиболее известных нарядов, между которых и платье из картины «Завтрак у Тиффани». Вкусу модельера также доверялась первая леди США 1960-х годов Жаклин Кеннеди.

О завершении карьеры Юбер де Живанши заявил в 1995 году, пожаловавшись на состояние здоровья.

Как сообщал svodka.net ранее, в Москве в возрасте 82 лет скончался российский актер и художественный руководитель Московского художественного театра Олег Табаков. Табакова в конце ноября прошлого года госпитализировали в московскую Первую градскую больницу.

Сводка.нет - Новости Украины и Мира