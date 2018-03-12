Неполитические Сводки
|СБУ вызвала на допрос Надежду Савченко
|12.03.2018 17:03
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Народного депутата Украины Надежду Савченко вызвали на допрос по делу главы Центра освобождения пленных Владимира Рубана. Об этом сообщил генеральный прокурор Юрий Луценко, пишет NEWSONE.
По словам главы ГПУ, допрос должен состоятся во вторник, 13 марта.
"СБУ направила нардепу Савченко вызов на допрос на завтра. Сегодня в 04:00 утра она отбыла с территории страны для участия в международной конференции, в которой предполагается участие отдельных нардепов", - заявил Луценко.
Вместе с тем он призвал Савченко явиться в назначенное время на допрос Службу безопасности Украины.
"Хотел бы обратиться к нардепу Савченко, - если она и действительно такая мужественная и честная, как говорит об этом, - завтра она должна быть в СБУ", - подчеркнул Луценко.
Как сообщал svodka.net, руководитель Центра освобождения пленных Владимир Рубан был задержан на контрольном пункте въезда-выезда Майорск.
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