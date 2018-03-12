Каждый день невыполнения решения Стокгольмского арбитража по спору с НАК "Нафтогаз Украины" стоит российской стороне 500 тысяч долларов. Такое завление сделал президент Украины Петр Порошенко.

"Мы выиграли кейс по транзиту. 4,6 млрд долларов - это объем убытка, который российский Газпром должен компенсировать Украине… Сегодняшний тезис о том, что надо строить Северный поток-2 имеет намного меньше сторонников. И еще есть одна важная деталь: Газпром тянет с выполнением суда по выплатам денег в пользу Нафтогаза… Хотел бы сказать, что это абсолютно бесперспективно", - заявил гава украинского государства во время встречи с представителями бизнеса.

Также президент выразил уверенность, что российская компания заплатит все положенные деньги.

"И уверяю вас, что Украина получит все до копейки. Даны соответствующие поручения, разработаны юридические планы, и мы будем действовать уже в самое ближайшее время для обеспечения защиты интересов украинского государства", - заверил Порошенко.

Как сообщал svodka.net.uа, заместитель председателя правления российского концерна "Газпром" Александр Медведев сообщил, что НАК "Нафтогаз Украины" уже предложили дату для проведения переговоров о расторжении контрактов на поставку и транзит газа .

Сводка.нет - Новости Украины и Мира