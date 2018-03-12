|Первая леди Украины публично забыла слова "Заповита" Шевченко
|12.03.2018 18:14
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В сети было обнародовано видео с моментом, когда жена Петра Порошенко Марина Порошенко начала наизусть читать произведение писателя Тараса Шевченко "Заповит". Ролик был опубликован на видеохостинге YouTube, передают Українські новини.
Так, во время брифинга корреспонденты спросили у первой леди Украины, какой из стихов Шевченко наиболее близок ей по духу и актуален в нынешнее время.
"Для меня Шевченко является любимым поэтом. И первое, что приходит в голову - только "Заповіт", - ответила Марина Порошенко.
За ответом последовало декламирование произведения, но наизусть удалось рассказать только первые строчки, после них жена президента начала активно подсматривать в книгу.
Как сообщал svodka.net, во Львове прошел конкурс двойников Тараса Шевченко, приуроченный к 204-му дню рождения великого писателя и поэта. В конец конкурса прошли 18 участников. Им необходимо было зачитывать стихотворения поэта.
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