Крымские автовокзалы будут ограждены в целях обеспечения безопасности от террористов, на станциях также появятся группы быстрого реагирования, контролируемые пассажиров, пишет Радио Свобода.

По словам Крымавтотранса Игоря Коробчука, установка решеток начнется уже в апреле нынешнего года. Вокруг автостанций будут возведены бесфундаментные металлические ограждения, оборудованные воротами и калитками.

"После установки ограждения на территории автостанций введут пропускной режим. Это означает, что на территорию автостанции смогут въезжать только транспортные средства, которые перевозят пассажиров и имеют на то все законные основания", - рассказал Коробчук.

Он также добавил, что к перрону автовокзалов будут допущены исключительно пассажиры с билетами, а к остальным объектам вход будет свободным. Данное нововведение уже оборудовано на автовокзале Евпатории. Вдоль его периметра возвели металлический забор выше человеческого роста. Для посадки в автобус необходимо пройти осмотр.

Издание уточняет, что еще в ноябре минувшего года Крымавтотранс купил ограждений на 10 миллионов рублей, которые являют собой 786 сборных секций и более 800 столбов для заборов. Их используют для автовокзала и автостанций в Симферополе, автостанций в Алуште, Ялте, Керчи, Феодосии, Евпатории, Армянске, Красноперекопске, Судаке, а также поселках Первомайское, Красногвардейское, Кировское и Советское.

Как сообщал svodka.net.uа, Европейский союз не намерен признавать результаты российских президентских выборов в Крыму , которые пройдут 18 марта. Такое заявление сделала высший представитель Европейского союза по иностранным делам и политики безопасности Федерика Могерини.

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