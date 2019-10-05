 Количество отравившийся на свадьбе на Буковине увеличилось до 126, у пострадавших сальмонелла - Новости Украины - Новини України - Сводка.нет
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Количество отравившийся на свадьбе на Буковине увеличилось до 126, у пострадавших сальмонелла
05.10.2019 11:40
Отравление на свадьбе в Черновицкой области: у пострадавших обнаружили сальмонеллез Сводка.нет - Новости Украины и Мира
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