Неполитические Сводки
|Штаб: Боевики применили в зоне АТО запрещенное вооружение
|12.03.2018 19:04
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В понедельник, 12 марта, в зоне проведения антитеррористической операции на востоке Украины были зафиксированы два вражеских обстрела. Об этом сообщает пресс-центр штаба АТО.
На луганском направлении соперник бил из крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия в районе Новгородского, - говорится в сообщении. - В Донецкой области боевики грубо нарушили Минские соглашения и обстреляли украинские позиции из 82-мм и 120-мм близко Павлополя.
Стоит отметить, что в результате вражеского огня ни один украинский воин не пострадал.
Также в штабе подчеркнули, что ситуация по всей линии разграничения сторон находится под контролем Вооруженных сил Украины.
Как сообщал svodka.net ранее, на оккупированных территориях Донбасса происходит принудительная мобилизация населения.
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