Неполитические Сводки
|В Одессе даст концерт российский рэпер
|12.03.2018 19:19
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Хип-хоп исполнитель из Российской Федерации Кирилл Толмацкий, более известный как Децл даст концерт на территории Украины. Соответствующая информация содержится на странице концертного зала, который примет рэпера в социальной сети Instagram.
Так, рэпер выступит перед украинской публикой в концертном зале "Стальканат Арт" в Одессе 30 марта. По словам представителей пресс-службы заведения, покупка билета на концерт погрузит слушателя в атмосферу "лихих двухтысячных".
Отметим, что Децл является яркой звездой музыкального направления рэп, ярко вспыхнувшей в начале 2000-х годов. Многие называют Кирилла Толмацкого "создателем русского рэпа".
Как сообщал svodka.net, сотрудники Государственной пограничной службы Украины не пустили в оккупированный Крым российского певца Евгения Кемеровского. По полученным данным, исполнителя не пропустили на полуостров при попытке проехать с материковой части Украины поскольку у него не было спецразрешения, которое выдают в ГМС.
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