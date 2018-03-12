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|В Сербии уволенный сотрудник расстрелял бывших коллег
|12.03.2018 19:40
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На территории Белграда сотрудник информационной компании, которого ранее уволили, вернулся в офис, и начал стрелять в работников. Вследствие стрельбы погиб один человек, еще двое получили травмы, пишет b92.
В соответствии с информацией издания, после совершения преступления гражданин попытался покончить жизнь самоубийством.
Так, мужчина начал стрелять по двум сотрудникам, после чего скрылся с места инцидента. Разыскивая злоумышленника, правоохранители обратили внимание на информацию, предоставленную соседями парня, о возгорании в доме. Прибыв на место инцидента, сотрудники полиции нашли преступника в квартире с сильными ранениями.
Один раненный во время обстрела сотрудник информационной компании погиб от полученных ранений, другой получил травмы, выпрыгнув в окно офиса. Остальные сотрудники были ранены. Стоит добавить, что уволили мужчину с должности 8 марта, с оружием он вернулся в ночь на 12 марта.
Как сообщал svodka.net, сотрудник Управления защиты экономики в Сумской области Департамента защиты экономики Нацполиции открыл стрельбу в поезде Одесса-Николаев.
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