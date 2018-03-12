Федеральный канцлер Германии Ангела Меркель сообщила, что как-то привозила президенту Российской Федерации в дар местное пиво, а в ответ получила копченую рыбу, пишет Bloomberg по итогу интервью с немецким политиком.

В документальной кинематографической картине "Путин" глава России рассказывает о нескольких бутылочках его любимого пива, которое ему подарила Ангела Меркель.

"Хорошо известно, что президенту России нравится немецкое пиво. Со своей стороны, однажды я получила очень хорошую копченую рыбу", - прокомментировала ситуацию канцлер Германии.

Ни один из политических деятелей не уточнил, когда именно были вручены данные подарки и по какому поводу.

Как сообщал svodka.net.uа, президентские выборы в России могут предоставить шанс к выполнению Минских соглашений. Такое заявление сделала канцлер Германии Ангела Меркель . Она подчеркнула, что возможность отмены антироссийских санкций для достижения какого-либо прогресса в решении украинского вопроса исключена.

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